Ceylanpınar'da Genç Bilim Adamları Mucitler Hünerlerini Sergiledi

Ceylanpınar Tarım Lisesi'nde bugün gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı kapsamında geleceğin bilim adamları hünerlerini sergiledi.

Ceylanpınar Tarım Lisesi'nde bugün "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" gerçekleştirildi. Halkoyunları ekibinin ve flüt korosunun gösterileri ile açılışı yapılan fuarın sonunda görsel sanatlar ve teknoloji ve tasarım sergileri yer aldı. Temel eğitimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetler kapsamında yer alan TÜBİTAK Bilim Fuarları, bir yarışma etkinliği değil, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturuyor. Yapılan Bilim Fuarı'na Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Ceylanpınar Belediyesi meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" kapsamında açılan çadırda bulunan stantları gezerek öğrencilerden yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Fen-teknoloji, matematik ve teknoloji tasarım öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

"Güçlü olmazsak bu coğrafyada ayakta kalma şansımız yok"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, ülke olarak üretmeye gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade etti. Bayol, "Burada amaç, çocuklarımıza bilim sevgisi aşılamak, ufuklarını geliştirmektir. Her buluşun ilk önce hayal edilerek tasarlandığını biliyoruz. Öğrencilerimiz de hayal güçlerini proje üreterek ortaya koydu. İnşallah insanlık yararına hayal edilen her proje bir gün gerçekleşir. Bilimin eğlenceli taraflarını ön plana çıkararak 'Her fikir değerlidir' ilkesi ile öğrencilerimizi, araştırmaya, incelemeye ve üretmeye sevk eden bilimsel fuarlar, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek evlatlarımızı bilime teşvik ettiği için önemli bir etkinliktir çünkü, ülke olarak tek bir kurtuluşumuz var, o da üretmek. Eğer üretmezsek güçlü olamayız, güçlü olamazsak da bu coğrafyada ayakta kalma şansımız yok. Üretme ve kendini geliştirme konusunda öğrencilerimizden beklentimiz çok yüksek" dedi. - ŞANLIURFA