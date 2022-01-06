Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yapıla aramalarda 101.12 gram esrar maddesi, 7,38 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 1.27 gram metamfetamin maddesi, 8 adet 300 mg uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 2050 TL para ele geçirildi. - ADANA

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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