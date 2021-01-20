Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
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Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

20.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:31
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Geçen gün Ceyda Düvenci, kızının regl olduğunu paylaşarak kutlama yapacaklarını aktardı. Bu durum sosyal medya gündemine gelirken Düvenci'ye destek yağdı. Bazı kullanıcılar ise oyuncunun bu yaptığını eleştirdi.

Oyuncu Ceyda Düvenci geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının regl olduğunu belirterek, kutlama yapacaklarını aktardı. Olay kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlar ile düşüncelerini aktardı. Büyük bir çoğunluk Düvenci'nin yapmış olduğu paylaşıma destek verirken, bazı kullanıcılar olaya tepki gösterdi.

Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

"UTANMAYIN ONURLANDIRIN"

Düvenci olayın gündem olmasından sonra yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Düvenci, "Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişime kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir" ifadelerine yer verdi ve açıklamasının sonunda, "Utanmayın onurlandırın, ben öyle yapıyorum" dedi.

Konuyla ilgili olarak kullanıcıların yaptığı bazı paylaşımlar ise şu şekilde:

Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

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Haber Yorumları (3)
SKANDAL BAŞKADA BİRŞEY DİYEMEM: Rezallet utanma arlanma yokmu birde bilinen oyuncu milyonlarca yada binlerce insan tanır takip ediyor seni sosyal medyadan üstelik oyuncusun . Bir nevi gerdek gecesi kanından ne farkı var böyle durumlardan .
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BJK: ikisi aynı şey mi bunlarda akıl yok be
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FİKRET DELİBAŞ: Hıhıhıhıhıhıh hahahaha
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500
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