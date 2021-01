Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Ceyda Düvenci geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının regl olduğunu belirterek, kutlama yapacaklarını aktardı. Olay kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlar ile düşüncelerini aktardı. Büyük bir çoğunluk Düvenci'nin yapmış olduğu paylaşıma destek verirken, bazı kullanıcılar olaya tepki gösterdi.

"UTANMAYIN ONURLANDIRIN"

Düvenci olayın gündem olmasından sonra yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Düvenci, "Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişime kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir" ifadelerine yer verdi ve açıklamasının sonunda, "Utanmayın onurlandırın, ben öyle yapıyorum" dedi.

Konuyla ilgili olarak kullanıcıların yaptığı bazı paylaşımlar ise şu şekilde: