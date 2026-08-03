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Aydın'da Kestane Üretimi Gal Arısı Tehdidi Altında

Aydın'da Kestane Üretimi Gal Arısı Tehdidi Altında
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Türkiye'nin kestane üretiminde lider ili Aydın'da, kestane ağaçları gal arısı zararlısının tehdidiyle karşı karşıya. Biyolojik mücadele kapsamında kullanılan terminatör böcekler yetersiz kalırken, üreticiler verim kayıpları yaşıyor ve yetkililerden yardım bekliyor.

Türkiye'nin toplam kestane üretiminde lider ili olan Aydın'da kestane ağaçları gal arısı tehdidi ile baş başa kaldı. Tarım Bakanlığı ve ziraat odaları tarafından gal arısına karşı kullanılan terminatör böcekler yetersiz kaldı. Pek çok bölgede üreticinin ciddi oranda gal arısı tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Aydın'da yaklaşık 79 bin dekar alanda binlerce köylünün ana geçim kaynağı olan kestane üretimi yıllar önce görülen dal kanserinin ardından şimdi de gal arısı zararlısı nedeniyle çiftçileri zora soktu. Biyolojik mücadeleden ziyade faydalı böceklerle bertaraf edilmeye çalışılan gal arılarının pek çok bölgede terminatör böcekleri alt ettiği ve her geçen üremeye devam ederek üretimi olumsuz etkilediği belirtildi.

Kestane üretiminin oldukça yoğun olduğu, Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve çevresinde gal arısı zararlısının mücadeleye rağmen halen etkili olduğunu belirten üreticiler sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki kestane üretim alanlarında yapılan kontrollerde kestane üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açan kestane gal arısına karşı çiftçilerin kestane ağaçlarında düzenli kontrol yapmasını, özellikle ağaç diplerindeki sürgünler ile dip delicelerinde oluşan gal yapılarının koparılmasını tavsiye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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