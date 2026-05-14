Niğde'de yerli ve milli tohum hamlesi: 60 ton patates tohumu üreticilere dağıtıldı

Niğde'de "Yerli ve Milli Patates Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen yerli ve milli tohumluk patatesler üreticilerle buluşturuldu.

Yerli üretimi güçlendirmek ve milli tarım hamlesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde düzenlenen törende, 12 üreticiye tamamı hibe olmak üzere toplam 60 ton sertifikalı yerli ve milli tohumluk patates dağıtıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki programa Vali Nedim Akmeşe, Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, üreticiler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Akmeşe, yerli ve milli tohum kullanımının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün proje kapsamında üreticilerimize toplam 60 ton yerli ve milli patates tohumu dağıtılacak, 120 dekarlık alanda üretim gerçekleştirilecektir. Böylece yerli çeşitlerimizin verim gücü, hastalıklara dayanıklılığı ve bölge şartlarına uyumu sahada uygulamalı olarak ortaya konmuş olacaktır. Yerli ve milli çeşitlerimiz, üreticilerimizin tohumluk maliyetlerini azaltırken, kaliteli ve güvenilir tohum kullanımının yaygınlaşmasına, tarımda dışa bağımlılığın azaltılmasına ve sürdürülebilir üretime önemli katkılar sağlayacaktır."

Üreticilerin yerli tohumlara yönelik bazı endişeleri bulunduğunu ifade eden Akmeşe, proje ile birlikte yerli ve milli tohumların sahadaki verim ve dayanıklılığının uygulamalı olarak görüleceğini söyledi. Akmeşe, verimli bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunarak tüm üreticileri yerli ve milli tohum kullanmaya davet etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete ise tarımda sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Güçlü bir tarım yapısının ancak yerli üretimin desteklenmesi ve kendi tohumunu geliştirebilen bir sistemle mümkün olacağını belirten Mete, son yıllarda yerli ve milli üretim anlayışı doğrultusunda atılan adımların ülke tarımı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tarımın artık yalnızca üretimden ibaret olmadığını vurgulayan Mete, sektörün teknoloji, Ar-Ge, verimlilik ve sürdürülebilirlik ekseninde bir bütün olarak değerlendirildiğini ifade ederek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle üreticilerin yanında olmaya, modern üretim tekniklerini yaygınlaştırmaya ve yerli üretimi teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak da enstitü bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pırlak, yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda bugüne kadar 11 yerli ve milli patates çeşidinin ülkeye kazandırıldığını ifade ederek Türkiye'de bir ilke imza atılarak geliştirilen çeşitlerin 8'inin yerli özel firmalara devredildiğini kaydetti.

Yerli çeşitlerin verim, kalite ve hastalıklara dayanıklılık bakımından güçlü özelliklere sahip olduğunu dile getiren Pırlak, geliştirilen bu çeşitlerin bölge şartlarına uyum kabiliyetinin de oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Konaklı Patates Üretimi İşletme Kooperatifi Başkanı Stıkı Elmas ise üreticiler adına yaptığı konuşmada patates tohumunda yıllarca süren dışa bağımlılığın, geliştirilen yerli çeşitlerle farklı bir noktaya taşındığını ifade ederek bu çeşitlerin yabancı tohumlarla rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

Program kapsamında Nahita, Niğşah, Saruhan, Onaran 2015 ve Leventbey isimli yerli ve milli patates çeşitleri üreticilere teslim edildi.

Dağıtılan tohumlukların toplam 120 dekarlık alanda üretime kazandırılacağı belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı