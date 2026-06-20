Kütahya'da hem üretime hem yangınla mücadeleye destek

Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadelede etkinliğin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) destekleri kapsamında temin edilen su tankerleri ile traktörler, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'nın sahip olduğu geniş ormanlık alanların şehrin en önemli doğal zenginlikleri arasında yer aldığını belirterek, bu değerlerin korunmasının sadece kamu kurumlarının değil tüm vatandaşların ortak görevi olduğunu söyledi. Orman yangınlarıyla mücadelede alınan tedbirlerin her geçen yıl daha da güçlendirildiğini ifade eden Işın, özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan yangınların ardından kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını ve riskleri en aza indirmek amacıyla yeni uygulamaların hayata geçirildiğini dile getirdi. Hasat dönemlerinde meydana gelebilecek yangınların önlenmesine yönelik biçerdöver çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirten Işın, yangın söndürme tankerlerinin zorunlu hale getirildiğini, denetimlerin artırıldığını ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirildiğini kaydetti. Alınan önlemler sayesinde geçen yıl yangın sezonunun büyük ölçüde sorunsuz geçirildiğini vurgulayan Vali Işın, bu yıl da benzer risklere karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Yangın riski taşıyan faaliyetlerin belirlenen kurallar çerçevesinde yürütüleceğini ifade eden Işın, vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini söyledi. Orman yangınlarına karşı yapılan her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini belirten Işın, ekiplerin muhtemel olaylara en kısa sürede müdahale edecek şekilde hazır beklediğini dile getirdi.

Köylerde yangınlara ilk müdahale kapasitesinin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Işın, bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından daha önce çok sayıda su tankerinin köylere kazandırıldığını hatırlattı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere çeşitli ekipman ve araç desteklerinin sürdürüldüğünü belirten Işın, kırsalda yaşayan vatandaşların bu süreçte önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Törende ayrıca Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ile AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı ve Adil Biçer de birer konuşma yaparak, ormanların korunmasının ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekti. Konuşmalarda ORKÖY desteklerinin üreticilere sağladığı katkılar ve kırsal bölgelerde yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Programın sonunda ORKÖY desteklerinden yararlanmaya hak kazanan vatandaşlara traktörleri teslim edilirken, köylerde kullanılacak su tankerleri de ilgili hak sahiplerine verildi. Teslim töreninin ardından protokol üyeleri araçları inceleyerek, üreticilerle sohbet etti. Vali Musa Işın, devletin kırsal kalkınmayı desteklemeye ve ormanların korunmasına yönelik yatırımlarının devam edeceğini belirterek, teslim edilen araç ve ekipmanların vatandaşlara hayırlı olmasını, bereketli ve kazasız bir şekilde kullanılmasını temenni etti.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın başta olmak üzere protokol üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve desteklerden yararlanan üreticiler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı