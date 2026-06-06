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Kırklareli'nde süneye karşı sahada yoğun mesai: Hububat alanlarında nimf sürveyleri sürüyor

Kırklareli'nde süneye karşı sahada yoğun mesai: Hububat alanlarında nimf sürveyleri sürüyor
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Kırklareli'nde hububat üretiminde verim ve kalite kaybına yol açan süne zararlısına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde nimf sürveyleri ve mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kırklareli'nde hububat üretiminde verim ve kalite kayıplarına neden olan en önemli zararlılar arasında yer alan süneye karşı yürütülen mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl genelinde teknik ekipler tarafından buğday ve arpa ekili alanlarda nimf sürveyleri gerçekleştiriliyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, teknik personeller tarafından tarım arazilerinde sünenin nimf dönemindeki yoğunluğu tespit edilerek zararlının yayılım durumu takip ediliyor. Yapılan sürveylerle, ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi ve gerekli görülen alanlarda mücadele programlarının oluşturulması hedefleniyor.

Tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açabilen süne zararlısının özellikle hububatın kalite ve verimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken yetkililer, üreticilerin bilinçli mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, ekili alanlardan örneklemeler alınarak süne nimflerinin gelişim durumu inceleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda zararlının yoğunluk haritası oluşturulurken, ihtiyaç duyulması halinde ilaçlama çalışmalarına yönelik planlamalar da yapılıyor.

Yetkililer, hububat üretiminin korunması ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla süne mücadelesinin hasat dönemine kadar titizlikle sürdürüleceğini ifade ederek, üreticilerin teknik personelin uyarı ve tavsiyelerini dikkate almalarının büyük önem taşıdığını kaydetti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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