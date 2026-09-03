Cizre'de pamukta biyoteknik mücadele: Feromon tuzaklarıyla zararlıya erken müdahale

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bölge ekonomisinin can damarlarından biri olan pamukta verim ve rekolte kaybını önlemek amacıyla Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahadaki denetimlerini sürdürüyor. Zararlı organizmalarla mücadele ve anlık popülasyon takibi için yerleştirilen feromon tuzakları teknik personelce tek tek kontrol ediliyor.

Erken uyarı sistemi niteliği taşıyan feromon tuzakları sayesinde tarlalardaki zararlı yoğunluğu ölçülüyor. Elde edilen verilere göre çiftçiler doğru zamanda ve gerektiği dozda ilaçlama yapmaları yönünde bilgilendiriliyor. Yürütülen bu biyoteknik mücadele ile hem gereksiz pestisit (tarım ilacı) kullanımının önüne geçilerek doğa korunuyor hem de ürün kalitesi artırılıyor. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, pamuk üreticilerinin mağduriyet yaşamaması ve rekoltenin korunması adına tuzak kontrol ile saha tarama çalışmalarının sezon sonuna kadar kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı