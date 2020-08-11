Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk 'Sıfır Atık Belgesi' Zeytinburnu'na - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk 'Sıfır Atık Belgesi' Zeytinburnu'na Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: "Her kazandırdığımız atık ekonomiye kazandırılmış bir üründür" Zeytinburnu'nda ayda bin 500 kilogram atık geri dönüşüme kazandırılıyor Zeytinburnu Belediyesi, sıfır atık...

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk 'Sıfır Atık Belgesi' Zeytinburnu'na

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: "Her kazandırdığımız atık ekonomiye kazandırılmış bir üründür"

Zeytinburnu'nda ayda bin 500 kilogram atık geri dönüşüme kazandırılıyor

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında hizmet binasında atıkları türlerine göre ayıran üniteler ile geri dönüşüme kazandıran kompost makinesi sayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk belediye oldu.

Zeytinburnu Belediye sıfır atık projesi kapsamında hizmet binasındaki birimlerin masalarının altındaki çöp kovalarını kaldırılarak 7 farklı kategoride, diğer birimlere de 3 farklı kategoride atık toplama kapasitesine sahip iç mekan biriktirme ekipmanları yerleştirdi. Proje kapsamında Zeytinburnu Belediyesinin arka tarafına alan açıldı. Toplanan atıkları türlerine göre ayrı olarak depolanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla tehlikesiz ve tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturularak kompost ünitesi oluşturdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk 'Sıfır Atık Belgesi' Zeytinburnu'na

14 Ocak'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bilgi sistemi üzerinden tüm hizmet birimleri için 'Sıfır Atık Belge' başvurusu yapan Zeytinburnu Belediyesi'ne 14 Şubat'ta ekipler denetime geldi. Bakanlık 4 Ağustos'ta belge başvurusunu onaylayarak İstanbul genelinde 'Sıfır Atık Belgesi'ni ilk olarak Zeytinburnu Belediyesi'ne verdi.

Ayrıca proje kapsamında, aylık ortalama bin 500 kilogram değerlendirilebilir atık (kağıt, plastik, metal, cam) geri dönüşüme kazandırılıyor. Yemekhane ve çay ocaklarında oluşan organik atıklar ile kompost ünitesi her gün besleniyor. Her 15 günde bir 80-100 kilogram kompost ürün alınabiliyor.

"Her kazandırdığımız atık ekonomiye kazandırılmış bir üründür"

Sıfır atık projesi kapsamında hizmet binasında yapılan değişimlerden bahseden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, " Biz geçtiğimiz yıl Haziran ayında belediye binasında sıfır atığa geçmiştik. Hizmet binamızda 7 farklı ünite koyduk. Diğer binalarda 3 farklı ünite koyduk. Sıfır atığın tamamlayıcı unsuru olarak da arkamda gördüğünüz kompost tesisini başlattık. Haziran ayından bu yana her 15 günde bir 80-100 kilogram kompost elde ediyoruz. Ayrıca tüm hizmet binalarımızda aylık bin 500 kilogram atıkları geri dönüştürüyoruz. Çevre Bakanlığı, Ocak ayında müracaatı açtı başvurumuzu yaptık. Sağ olsunlar 1 nolu belgeyi Zeytinburnu Belediyesi'ne verdiler. 4 Ağustos'ta ilk belgemizi almış olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Zeytinburnu'nda hem belediyemizde sıfır atığa geçme konusunda çok kararlıyız. Hizmet binalarımızdaki ayrıştırılabilir çöp ünitelerimizin dışında ilçedeki tüm okullara ayrıştırılabilir üniteleri yerleştirdik. Ayrıca Zeytinburnu'nda Merkezefendi, Kazlıçeşme ve Gökalp Mahallelerimizde geri dönüştürülebilir ayrıştırılmış olarak çöpleri topluyoruz. Buralardan da ayda 25 ton fazla çöpü geri dönüştürmüş olarak topluyoruz. İnşallah bu ayın sonunda Zeytinburnu'ndaki tüm mahallerimize ayrı ayrı bu üniteleri yerleştireceğiz. Süpürgecilerimize kirli çöp toplama aracı tahsisi ettik. Zeytinburnulu hemşerilerimizin ilgisi gerçekten çok yüksek. Bütün mahallerde geri dönüştürülmüş olarak bu konteynıra bırakmalarını rica ediyoruz. Her kazandırdığımız atık ekonomiye kazandırılmış bir üründür. Emeğe geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA