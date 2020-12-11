Çevikel, yılın en başarılı STK kadın başkanı ödülünü aldı
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Çevikel, yılın en başarılı STK kadın başkanı ödülünü aldı

11.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:44
Çevikel, yılın en başarılı STK kadın başkanı ödülünü aldı

Son bir yılda üçüncü kez ulusalda ödüle layık görülen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 4.

Son bir yılda üçüncü kez ulusalda ödüle layık görülen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödül Töreni'nde, 'yılın en başarılı stk kadın başkanı ödülü'nü geçmiş dönem devlet bakanı Kürşat Tüzmen'in elinden aldı.

Nilüfer Çevikel, zirvede "Akıllı Şehirler ve Toplumsal Sürdürülebilirlik" başlığı altında gerçekleştirilen panele, 'Toplumsal Sürdürülebilirlik ve Sanayi' konusunda panelist olarak katıldı.

Sürdürülebilirliğin son yıllarda giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geldiğini hatırlatan Nilüfer Çevikel, "Önceleri genellikle çevre boyutuyla bilinen ve kamu sektörünün görevi olarak görülen bu kavram, artık 'vatandaş' ve 'tüketici' olarak fertlerin ekonomik, sosyal ve çevre etkileri olan, aynı zamanda bu alanlardaki küresel ve yerel sorunlardan etkilenen iş dünyasının; insan hakları, çevre, doğa, hayvan hakları gibi konularda artan hak talepleri ve mücadele sayesinde güçlenen sivil toplum örgütlerinin öncelikli ilgi alanı haline geldi" dedi. Çevikel, sanayide sürdürebilirliğin kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olduğunu kaydetti.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, program sonunda gerçekleştirilen Altın Değerler Ödül Töreni'nde, 'yılın en başarılı stk kadın başkanı ödülü'nü geçmiş dönem devlet bakanı ve 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Tüzmen'in elinden aldı.

DOSABSİAD'ı ulusala taşımış olmaktan ve son bir yıl içinde üçüncü ödülü alıyor olmaktan dolayı yaşadığı gururu ifade eden Çevikel, "DOSABSİAD olarak Mart ayında yaptığımız deklarasyon ile şartlar ne olursa olsun işçi çıkarma yoluna gitmeyeceğimizi açıklamıştık. Bursa'dan başlayarak ülkemize yayılan bu fedakarlık çağrısının, Türk iş dünyası tarafından aynı şekilde destek bulması çok değerliydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek, DOSABSİAD sanayici ve işadamları olarak ülke ekonomisi ve istihdamına katkı koymak adına adeta bir meşale yaktık" dedi.

Pandemi sürecinde üyeleri bilgilendirmek için düzenli olarak konusunda uzman kişileri online olarak üyelerle buluşturduklarını hatırlatan Çevikel, DOSABSİAD öncülüğünde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Özel İstihdam Bürosu ile işçi ve işvereni buluşturduklarını ifade etti.

Başkan Çevikel, "Yürüttüğümüz çalışmaları ve projeleri takdir ederek beni ödüle layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Hem arkadaşlarım adına hem de derneğim adına ödülü gururla kabul ediyorum" dedi. - BURSA

Çevikel, yılın en başarılı STK kadın başkanı ödülünü aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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