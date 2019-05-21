Çerkes Sürgününün 155'inci Yılında Acı Taze, Talepler Karşılıksız

Anavatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin 155'inci yıl dönümünde Çerkesler, istedikleri farkındalığı henüz elde edebilmiş değil.

Her yıl 21 Mayıs tarihinde Çerkes soykırım ve sürgünü çeşitli ekinliklerle anılarak hafızalarda korunmaya çalışılıyor. Ancak yaşananların soykırım olduğunu savunan çok sayıda Çerkes derneği, Türkiye'nin bu tanımı kabul etmemesini eleştiriyor. Euronews.com'da Görüntüle