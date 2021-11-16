Cengiz Ünder yok mu, oynamıyor mu, neden yok? Cengiz Ünder sakat mı?

Cengiz Ünder yok mu, oynamıyor mu, neden yok? sorusuna yanıt aranıyor?

CENGİZ ÜNDER YOK MU?

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la çıkıyor. Podgorica Şehir Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Stefan Kuntz bu maçta Cebelitarık maçından farklı olarak Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'e formayı verdi. Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı. A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacak.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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