Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder futbol kariyeri nedir? Cengiz Ünder nereli, kaç yaşında?
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Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder futbol kariyeri nedir? Cengiz Ünder nereli, kaç yaşında?

27.10.2020 21:12 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:15
Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder futbol kariyeri nedir? Cengiz Ünder nereli, kaç yaşında?

Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giyen futbolcu Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder futbol kariyeri nedir? Cengiz Ünder nereli, kaç yaşında?

14 Temmuz 1997, Sındırgı doğumlu oyuncu Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder futbol kariyeri nedir? Cengiz Ünder milli takım kariyeri!

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

1997'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydikten sonra 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıkan Cengiz, 23 Aralık 2014'te ise Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısında ilk 11'de başladı. Bu maçta dikkat çeken Cengiz, ertesi hafta sonunda ise ilk lig maçına Manisaspor karşısında çıktı.

Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder futbol kariyeri nedir? Cengiz Ünder nereli, kaç yaşında?
Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder futbol kariyeri nedir? Cengiz Ünder nereli, kaç yaşında?

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 21:15:26. #1.14#
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