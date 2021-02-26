Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
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Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)

26.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:18
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)

ALTERNATİF YOLLAR DA ULAŞIMA KAPATILDITrabzon'un Araklı ilçesinde 8 ay arayla ikinci kez karantinaya alınan Taşönü Mahallesi'nde ekiplerin kontrol ve denetimleri sürüyor.

ALTERNATİF YOLLAR DA ULAŞIMA KAPATILDI

Trabzon'un Araklı ilçesinde 8 ay arayla ikinci kez karantinaya alınan Taşönü Mahallesi'nde ekiplerin kontrol ve denetimleri sürüyor. Giriş-çıkışların kapatıldığı mahallede kullanılan alternatif yollar da moloz dökülerek kapatıldı.

Taşönü Mahalle Muhtarı İbrahim Yakupçebioğlu, kurallara uyulması çağrısında bulunarak, "Köyümüzde cenaze vardı, buradan kaynaklı bir durum oldu. Dışardan gelmiş bir vatandaş taziye için. Daha önceden mahallemizde vaka yoktu. Yaklaşık 8 ay önce de bir hasta ziyaretinde İstanbul'dan gelen pozitif bir kişi yakınlarına bulaştırmış. O zaman 19 vaka vardı, karantinaya alınmıştık. Ekipler çalışmalarını sürdürdü; şu anda 4 hanede 22 vakamız var. Yeni testler de yapıldı, sonuçları henüz çıkmadı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 'Yayılma ihtimali var' diye komple bir karantina durumu oldu. 14 gün içinde tekrar yeni vaka çıkarsa sıfırdan başlar. Bu karar bizim sağlımız için. Hepimiz kurallara uymaya devam etmeliyiz" dedi.

Tolga SAĞLAM- Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), -


Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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