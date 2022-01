Cem Arslan hangi radyoda? Cem Arslan Best FM'den ayrıldı mı? Cem Arslan kimdir?

Cem Arslan hangi radyoda? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ünlü radyocu Cem Arslan'ın dinleyicileri bir süredir Cem Arslan'ın programının devam etmediğini fark ettiği zaman "Cem Arslan Best FM'den ayrıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başlamıştı. Cem Arslan merak edilen sorulara sosyal medya hesabından yanıt vermişti...

CEM ARSLAN HANGİ RADYODA?

Cem Arslan 20 Ocak 2021 tarihinde Süper FM'de saat 18.00-20.00 arasında Gazoz Ağacı programını sunmaya başlamıştır.

CEM ARSLAN KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Küçükyalı'da tamamlayan Arslan liseyi Kadir Has Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Kadıköy'de bulunan Radyo Fener'de çalışmıştır. Bir süre sonra bu radyo satılınca işsiz kalan radyocu o dönem Kadir Çöpdemir'in başında bulunduğu Klas Radyo'da çalışmıştır. Daha sonra Best FM'e transfer olan Arslan halen bu radyoda hafta içi her sabah, 06:45-09:00 arası Gazoz Ağacı, ve 18:00-20:00 saatleri arasında Gazor adlı radyo programını sunmaktaydı. Cem Arslan, 17 Aralık 2020 tarihi itibari ile resmi Instagram hesabından Best FM yönetiminin aldığı kararlara istinaden karşı açıklama yaparak Best FM'deki radyo programcılığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştur. Cem Arslan 20 Ocak 2021 tarihinde Süper FM'de saat 18.00-20.00 arasında Gazoz Ağacı programını sunmaya başlamıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet