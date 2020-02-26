Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 'karantina' iddialarını yalanladı

26.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:38

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite hastanesinin acil servisinin karantinaya alındığı iddialarını yalanladı.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinden olduğu iddia edilen bir fotoğrafla 'Üniversite hastanesi acili korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı' şeklindeki söylentiler şehirde paniğe neden oldu. Hızla yayılan söylentiler üzerine harekete geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hastanede herhangi bir karantinanın söz konusu olmadığı belirtilerek, "26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta, 1 gündür devam eden üşüme, titreme şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında korona virüsü enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmasına gerek görmemiştir. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA