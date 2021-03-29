Çekya'nın en zengin iş insanı Kellner, Alaska'da helikopter kazasında hayatını kaybetti
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Çekya'nın en zengin iş insanı Kellner, Alaska'da helikopter kazasında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Çekya'nın en zengin iş insanı Kellner, Alaska'da helikopter kazasında hayatını kaybetti

Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner, kayak için gittiği Alaska'da helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü

Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner, kayak için gittiği Alaska'da helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Radio Free Europe'un haberine göre, Kellner'in çoğunluk hissedarı ve kurucusu olduğu, uluslararası alanda faaliyet gösteren PPF Grup tarafından yapılan açıklamada, Çek milyarderin hayatını kaybettiği helikopter kazası, Alaska'da Knik Buzulu yakınında meydana geldi.

Kazada, Çekya'nın en zengini, Forbes'a göre de yaklaşık 17,5 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 68. kişisi olan Kellner'in yanı sıra pilot dahil 4 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Twitter hesabında, "İnanılmaz bir trajedi. Çok üzgünüm." paylaşımını yaparak Kellner'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kellner'ın kızı Anna Kellnerova, babasının cenazesinin sadece yakın aile üyelerinin katılacağı törenle defnedileceğini söyledi.

PPF Grup'un toplam varlıkları 2020'de 52 milyar doları bulmuştu

Peter Kellner'in kurucusu ve çoğunluk hissesine sahip olduğu PPF Grup, başta Avrupa ve Orta Asya olmak üzere Avrupa ve ABD'de finans, telekomünikasyon, medya ve mühendislik alanlarında faaliyet göstererek 2020'de toplam varlıklarını 52 milyar dolara yükseltmişti.

PPF Grup'un, Rusya ve Çin piyasalarında tanınan Home Credit International'ı bünyesinde barındırdığı, 2020'de Orta ve Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren CME medya grubunu satın aldığı ifade ediliyor.

Grup, 2018'de merkezi Norveç'te bulunan telekomünikasyon şirketi Telenor'un Macaristan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan'daki varlıklarını ve haklarını satın alarak telekomünikasyon alanında Balkanlar'da etkinliğini artırmıştı. Ayrıca son yıllarda Türkiye'de yatırımlar yaparak Sabancı Holding'e bağlı Temsa'ya ortak olmuştu.

Çek basınında çıkan haberlerde PPF Grup'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkelere yardım amacıyla milyonlarca respiratör, maske ve binlerce test kiti bağışladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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