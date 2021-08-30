Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Her davamızdan feragat etmemize rağmen Galatasaray Kulübü, TFF ve Tahkim Kurulu'na açtığı davalardan feragat...
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Her davamızdan feragat etmemize rağmen Galatasaray Kulübü, TFF ve Tahkim Kurulu'na açtığı davalardan feragat etmeyeceğini açıkladı.
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Her davamızdan feragat etmemize rağmen Galatasaray Kulübü, TFF ve Tahkim Kurulu'na açtığı davalardan feragat etmeyeceğini açıkladı." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı