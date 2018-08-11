Çaycı Esnafından Dolara Protesto... Dolara İnat Çay 50 Kuruş

Çaycı esnafından dolara protesto... Dolara inat çay 50 kuruş

100 dolar bozdurup fişini getirene akşama kadar çay bedava

ERZİNCAN - Türkiye ile ABD arasında başlayan rahip geriliminin ardından yükselen dolar karşısında Erzincanlı esnaf Türk Lirası'na sahip çıkıyor.

Erzincan'da çay ocağı işleten bir esnaf, Türkiye ve Türk Lirası'na yapılan ekonomik baskıyı protesto etmek için 1 TL olan çayı, 50 kuruş'tan satmaya başladı.

Saraycık Çay evi isimli iş yeri sahibi Gıyasettin Çetinkaya iş yerinin camlarına astığı pankartlara "Dolara ve fırsatçı hainlere inat bu iş yerinde çay 50 kuruş." diye yazdı.

Saraycık Çay evi isimli iş yeri sahibi Gıyasettin Çetinkaya, dolarla oynamanın Türkiye'ye vereceği zararı önlemek için çayı 1 TL'den 50 kuruşa indirdiğini belirterek, bu protestoya büyük esnaflarında destek sunması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca 100 dolar bozdurup fişini getirene akşama kadar çayı ücretsiz vereceğini söyleyen Çetinkaya, bu kampanyanın Erzincan'a örnek olmasını temenni ederek, dolar yükseldikçe çayı indireceklerini kaydetti.

Çay ocağında bulunan Yusuf Aytekin isimli bir vatandaş ise çay ocağı'nın yapmış olduğu protestoyu destekleyerek, ekonomiye yapılan asıl olayın bu protesto olduğunu söyledi.