Çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı.

Caferiye Mahallesi'nde seyreden S.B. (47) yönetimindeki 19 AZ 277 plakalı araç, Melen Çayı'na düştü.

Kazayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sürücü ile yanındaki kızı E.B. (13) araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı
Çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı
Çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı
Çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çaya düşen otomobildeki anne ve kızı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:31:24. #1.15#

title