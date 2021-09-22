Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu - Haberler
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Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Afganistan konusunda yakından çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

NEW YORK (AA) - NEW Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Afganistan konusunda yakından çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu ve Blinken, New York'taki bir otelde yaptıkları ikili görüşme öncesi gazetecilere kısa bir açıklamalarda bulundu.

Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan ve birçok alandaki muhteşem iş birliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, iş birliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizi sürdürürken ikili iş birliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Çavuşoğlu ile son 9 aydır birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bugün konuşacak çok şeyimiz var ancak Türkiye'ye Afganistan'daki güçlü ortaklığı için çok müteşekkiriz ve burada birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye ve Kafkaslar konularını da bugünkü toplantıda ele alacaklarını belirten Blinken, Türkiye ve ABD'yi "güçlü ortak ve NATO müttefiği" olarak nitelendirdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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