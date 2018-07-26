Çavuşoğlu'ndan Trump'a Rahip Brunson Yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ABD Başkanı Trump'ın Papaz Andrew Brunson hakkında yaptığı açıklamaya karşılık "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" dedi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA