28.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:34

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini kapsayacak şekilde hareket etmesi lazım. Biz Baltık ülkelerine yönelik mukabele planına karşı değiliz. Baltık ülkeleri için istenilenin bizim için de istenmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planına ABD'nin YPG nedeni ile itiraz etmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini kapsayacak şekilde hareket etmesi lazım. Biz Baltık ülkelerine yönelik mukabele planına karşı değiliz. Ama Baltık ülkeleri için istenilenin bizim için de istenmesi lazım. Bunun görüşmelerini sürdürüyoruz. NATO Genel Sekreteri'nin de bazı teklifleri oldu, bunları da müzakere ediyoruz. Kendi aramızda da, Milli Savunma Bakanlığı'mızla da, askerlerimizle de yine bizim arkadaşlarımız arasında görüşmeler devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğimiz konular var. Zirve öncesi bu konuda karşılıklı bazı adımları atmak istiyoruz."

Kaynak: DHA