Çatı katında çıkan yangında 2 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki 6 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini fark edenler, Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde bulunan İsmail Şen ve Demet Gündoğdu, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen ve Gündoğdu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, yangına kısa sürede müdahalede bulunduklarını anlatarak, "Binalar yan yana olduğundan diğer binalara sıçramaması için ekiplerimiz olağanüstü bir çaba gösterdiler. İki vatandaşımızı içerden çıkarttık. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor" dedi.

Kaynak: DHA