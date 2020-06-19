Casper Nirvana M200 Mini Bilgisayar Satışta
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Casper Nirvana M200 Mini Bilgisayar Satışta

Son dönemlerde büyük ataklara kalkan Casper, Nirvana M200 Mini bilgisayar ile karşımızda.

Casper Nirvana M200 Mini Bilgisayar Satışta
19.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:54

Son dönemlerde büyük ataklara kalkan Casper, Nirvana M200 Mini bilgisayar ile karşımızda. Yükseklik olarak 5.5 cm, uzunluk olarak 20 cm ve 1 kg hafifliği ile dikkat çekmeyi başaran bir model olduğunu söyleyebiliriz. Minimal bir esinti oluşturmak isteyenler için Nirvana M200 avantaj sağlıyor.

Casper tarafından satışa sunulan bu model, Opsiyonlu VESA aparatı ile monitör arkasına takılabiliyor. Ayrıca çoklu işlem ihtiyaçlarına yeterli performans sunmak için, Intel 9. Nesil Intel Core serisi ve 65Watt TDP destekli işlemciler tercih edildi.

Casper Nirvana M200 mini bilgisayar hangi özelliklere sahip?

Bilgisayarların en büyük sorunlarından bir tanesi olan ısınma problemi, buradaki soğutma sistemleri ile giderilmeye çalışılmış. DDR4 teknolojisi, bir önceki nesil teknolojiye göre 1.5 kat daha hızlı ve %20 daha yüksek enerji verimliliği sunduğu için performans artırıcı özellik gösterebilir.

İşte bu modelin merak edilen özellikleri:

Ana Kart: H310 ve H410 Thin Mini ITX

RAM: 32 GB'a kadar

Soğutma Sistemi: Alüminyum ve bakır alaşımlı özel 4200RPM işlemci fanı

Depolama: 1x M2 Slot - 1x 2.5" Disk Yuvası (960 GB'a kadar SSD kullanımı)

Bağlantı Seçenekleri: 10/100/1000 Gigabit Ethernet/ Intel(r) 3168AC Wifi (Opsiyonel)

Tasarım: Siyah Mat Kurumsal Tasarım

Boyut: 20x20x5.5 cm

İşlemci: Intel 9. ve 10. Nesil İşlemciler

Bu modelle ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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