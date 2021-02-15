Cansuyu Derneğinden Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere barınma yardımı

Cansuyu Derneği, Arakanlı mülteciler için inşa ettiği evleri mültecilerin hizmetine sundu.

Cansuyu Derneği, Arakanlı mülteciler için inşa ettiği evleri mültecilerin hizmetine sundu.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre Myanmar'daki soykırımdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanları yaşam mücadelesi veriyor.

Cox Bazar'daki Ukhiya mülteci kampındaki yangında yüzlerce çadır kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki kış şartları sebebiyle insanlar barınacak alanlara ihtiyaç duyuyor.

Dernek bu kapsamda bölgede bambu evler inşa ederek 150 ailenin barınma ihtiyacını karşıladı. Zemini beton ve briketle kaplanan bambu evler, yağmura ve güneşe karşı koruyucu malzemelerle daha da dayanıklı hale getirilerek, Arakanlı mültecilerin hizmetine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan