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Canpolat çarşı esnafı ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Canpolat çarşı esnafı ile buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çarşı bölgesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çarşı bölgesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Her an halkla iç içe olarak talepleri doğrudan vatandaştan dinleyen Canpolat, yeni haftaya çarşı bölgesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek başladı. Vatandaşlarla görüşerek, çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunan Canpolat, vatandaşların taleplerinin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Canpolat, hayırlı işler dileğinde bulunan esnafla da sohbet etti.

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Keskin'in de eşlik ettiği programda Canpolat, tarihi bölgedeki vatandaşlar ile görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Canpolat çarşı esnafı ile buluştu

Canpolat çarşı esnafı ile buluştu

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Haber: Canpolat çarşı esnafı ile buluştu - Haberler
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