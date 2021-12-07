UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan, Liverpool ile kozlarını paylaşacak.Futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için canlı maç linki arıyor.Canlı maç izle! Milan - Liverpool maçı canlı izle!

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan - Liverpool maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 23:00'da oynanacak.

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - İnter maçı 7 Aralık 2021 Salı günü saat 23:00'da Exxen'de canlı yayınlanacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet