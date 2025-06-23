CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürmesine neden oldu. Fed'in faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları, yatırımcıların altına yönelmesini sağladı. Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon ise altına olan talebi artırdı. Peki, 23 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 23 Haziran Pazartesi gram altın ne kadar? İşte, detaylar…?

23 Haziran 2025 Pazartesi günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:48 itibariyle yüzde -0,29 değer kaybederek 4283,41'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:48 itibariyle yüzde -0,31 değer kaybederek 6929,98'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:48 itibariyle yüzde -0,31 azalarak 13859,95'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:48 itibariyle yüzde -0,31 değer kaybederek 27677,12'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?Gram altın fiyatı ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:48 itibariyle yüzde -0,89 azalarak 3354,85'ten işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?ONS altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4298 liradan alınırken 4350 liradan satılıyor.

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