Çankırı Valisi Ayaz: Köylere 2 günde çok yoğun giriş var

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Köylere 2 günde çok yoğun giriş olduğunu değerlendirdik.

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "Köylere 2 günde çok yoğun giriş olduğunu değerlendirdik. Muhtarları bilgilendirdik, köye gelenlerin 7 gün boyunca izolasyonda kalmasını istiyoruz" dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda basın toplantısı yapan Vali Abdullah Ayaz, vaka sayılarında hafif bir düşme eğiliminin bulunduğunu söyledi. Ancak bu düşüşün, önceki dönemlere göre daha yavaş ilerlediğini belirten Ayaz, "Önceki söylediğim vefat sayısı 350 idi, bugün itibari ile 385 maalesef. Aradan geçen 23 günde 35 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik. Yine hali hazırda 82 hastamız tedavi görmekte. Bunların 67'si serviste, 15'i yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastalarımızın da 2'si entübe. 7 yoğun bakım hastamız 65 yaşın altında. Şu anda serviste yatan en genç hastamız 15 yaşında. Yoğun bakımda da 37 yaşında bir hastamız var. Onun için bir kere daha söylüyoruz; gençliğimize değil tedbirlere güvenelim lütfen. Hasta profilimizde gençleşme var" dedi.

'7 GÜN İZOLASYONDA KALMASINI İSTİYORUZ'Vali Ayaz, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Tüm köy muhtarlarına tebliğ tebellüğ belgesi ulaştırdık. Köylere iki günde çok yoğun giriş olduğunu değerlendirdik. Muhtarlar o tebligatı gelenlere yapacaklar. 7 gün boyunca kişilerin izolasyonda kalmasını istiyoruz. Köyün ortak kulanım alanlarına gitmemesini, köy odası ve cami gibi yerlere gitmemesi, komşularıyla bir araya gelmemesini istiyoruz. Bunu denetlemeye çalışacağız. Yol denetimlerimiz bu süreçte devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI