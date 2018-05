Çankırı Karatekin Üniversitesi 11. Bilim Kültür ve Sanat Festivali

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda milli ve manevi değerlere büründük ve milletimizin yanında yer aldık. 35 ülkede Afrin Harekatı'nı anlatan farklı dillerde yayınlar yaptık ve yaklaşık 20 milyon kişiye Türkiye'nin tezlerini duyurduk." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 11. Bilim Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen "Mezuniyet Kortej Yürüyüşü", Kucaklamataşı mevkisinde başladı, anıt alanında sona erdi.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Rektör Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, Bilim Kültür ve Sanat Festivali'nin 11'uncusunu kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Rektörlük görevini yürüttüğü bir sene içerisinde Türk bilim hayatı ve Türkiye için çok şey yaptıklarını belirten Ayrancı, "Her zaman doğrunun ve vicdanın yanında kaldık. Her zaman doğruyu söyledik, cesur olduk, risk aldık, asla çekinmedik. Kudüs işgaline ilişkin kararda da Afrin Harekatı'na ilişkin haksız saldırıda da çocuklarımızın istismarına yönelik haksız saldırılarına da her yerde risk aldık, görev aldık, milletimizle beraber olduk ve milletimizin öncüsü olduk." dedi.

Üniversite olarak yerlilikten ve millilikten asla taviz vermediklerini belirten Ayrancı, şunları kaydetti:

"Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Emir Karatekin hazretlerinin fetih ruhuna yakışır şekilde fethi esas aldık ve hem bilim alanında hem de gönüller dünyasında yayıldık, yayılmaya çalıştık. Afrin Operasyonu'nda, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda milli ve manevi değerlere büründük ve milletimizin yanında yer aldık. 35 ülkede Afrin Harekatı'nı anlatan farklı dillerde yayınlar yaptık ve yaklaşık 20 milyon kişiye Türkiye'nin tezlerini duyurduk. İşte bu yerli ve milli olmanın yansımalarından bir tanesiydi."

Konuşmanın ardından İnegöl Mehteran Takımı ve ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından gösteriler gerçekleştirildi.