Canik Belediyesi'nden anlamlı proje
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Canik Belediyesi'nden anlamlı proje

17.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:40
Canik Belediyesi'nden anlamlı proje

Canik Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için "Komşunun sesi ol" başlıklı bir proje başlattı.

Canik Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için "Komşunun sesi ol" başlıklı bir proje başlattı.

Canik Belediyesi'nin ihtiyacı olanların tespiti noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kış aylarına girdiğimiz bu süreçte gerçekten ihtiyacı olan bizim gözümüzden kaçan, ya da ihtiyacı yeni oluşan hiçbir ailemizin mahrum kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden bütün Canik halkından komşusunun sesi olmasını istiyorum. Biz birlikte olduğumuz sürece bütün eksikliklerin üstesinden gelebiliriz. Sevgili Peygamber Efendimizin, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifi bu projemizin temelini oluşturmaktadır. Etrafında gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar belediyemize ulaşırsa, biz de gereğini hemen yerine getireceğiz" dedi.

"Komşunun sesi ol"

Etrafında ihtiyaç sahibi komşusu olanların belediyenin telefonlarından veya sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşabileceklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, "İsteyenler bana da ulaşabilir. Tek isteğimiz ve dileğimiz ilçemizde bu anlamda hiç kimse zorda kalmasın. Canik Belediyesi vatandaşı için var, vatandaşı için gece-gündüz çalışmak üretmek için var. Bütün zorlukları birlikte aşmak için var. Hedefimiz tek bir vatandaşımız ne karnı aç uyusun, ne de soğuk ile baş başa kalmasın. Bizim bağımız gönül bağıdır. Sevgi bağıdır. Bir aile olmanın sıcaklığını hissetmektir. En büyük başarı da budur. Buradan hareketle bütün Canik halkına bu sese kulak vermeye davet ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte Canik'iz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Altun

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