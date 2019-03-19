Çanakkale Şehitleri İçin Pedal Çeviren Gönüllüler Üsküp'e Döndü

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanarak 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Çanakkale'ye pedal çeviren farklı Balkan ülkelerinden gönüllüler Üsküp'e döndü.

Üsküp merkezli Ekoloji ve Dağcılık Derneğinin girişimiyle Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan 7 arkadaş, 10 Mart'ta Üsküp'te sabah namazını kıldıktan sonra bisikletleriyle Çanakkale'ye hareket etmişti. Gönüllüler, yolculuklarını yakından takip etmesi ve verdikleri destekten dolayı Anadolu Ajansının (AA) Üsküp'teki ofisini ziyaret etti.

Yolculukta yaşadıklarını ve duygularını AA muhabirine anlatan 7 arkadaş, yolculuk boyunca Kur'an-ı Kerim okuyarak Çanakkale şehitleri için hatim indirdiklerini söyledi.

Üsküplü Jashar Hirda, yolculuklarının milletler arası bir köprü vazifesi görmesi temennisinde bulunarak, İslam için hayatlarını kaybeden şehitleri andıklarını ifade etti.

Gelecek nesillere İslam ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin unutulmayacağı mesajını vermek istediklerini belirten Hirda, "Tüm Balkanlar, Türkiye'yi İslam'ın koruyucusu ve destekçisi olarak görüyor. Güçlü bir Türkiye olduğu zaman biz de kendimizi daha güçlü ve daha rahat hissediyoruz." dedi.

Dedelerinin İslam'ı ve vatanı korumak için Çanakkale'ye gittiğini anımsatan Hirda, yolculuk boyunca bu manevi duyguların kendilerini daha güçlü yaptığını kaydetti.

Mavi Marmara gazisi Üsküplü Sami Emin de grubun bir üyesiyle tesadüfen İstanbul yolculukları sırasında karşılaştıklarını ve Çanakkale'ye pedal çevirmeye karar verdiklerini anlattı.

Türkiye düşmanlarının Çanakkale'de nasılsa 15 Temmuz'da da aynı olduğunu vurgulayan Emin, bunu göz önünde bulundurarak arkadaşlarıyla Çanakkale'ye bisikletle gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Çanakkale'de Balkan ülkelerinden 35 ila 40 bin şehit olduğuna dikkati çeken Emin, "Umudumuz Türkiye. Bütün ümmetin umudu Türkiye. Hedefimiz unutmamak ve unutturmamak. Çanakkale önemli. Bugün de İslam ve Türkiye düşmanlarının hedefi, İslam'ın son kalesi Türkiye'yi bölmek. İnşallah başaramayacaklar." diye konuştu.

Müslümanların birliği ve İslam davası için yola çıktıklarını vurgulayan Emin, günde ortalama 110 kilometre pedal çevirdiklerini söyledi.

"Hissettiklerimi anlatmak zor"

Bosna Hersekli emekli polis memuru İsmet Şkuly ise kendisinin ilk bisikletli yolculuğu olmadığını belirterek, grupta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekiptekilerin yaşlarının 60'ın üzerinde olduğunu aktaran Şkuly, "En ilginci Çanakkale'ye vardığımızda, orada bizi karşılamaları, halkın desteği, saygısıydı." diye konuştu.

Herkesin kendini ait hissettiği şeyi anması gerektiğini söyleyen Şkuly, "Hissettiklerimi anlatmak zor." dedi.

Karadağlı Sahit Hot da yaptığı dağcılık aracılığıyla grupla Çanakkale'ye gittiğini belirterek, "Türkiye'ye ilk defa gittim. Çanakkale'yi bilmiyordum. 11 kez ziyaret ettiğim Srebrenitsa şehitleri gibi gelecekte de Çanakkale'yi ziyaret etmeye devam edeceğim. Oraya vardığımızdaki duygularımız anlatılamaz. Aynısını Srebrenitsa'daki şehitlikte de yaşadım." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinden Adnan Nuhovic Türkiye'yi ilk defa ziyaret ettiğini ve bu yolculuktan çok şey öğrendiğini kaydederek, "Atalarımızın kim olduğunu, İstanbul ile Türkiye'yi nasıl savunduklarını Sancak'ta anlatacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA