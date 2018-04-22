Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı.



Şehitler Abidesi'nde, tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provalarda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler, bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı. Jandarmaya ait atlı birlikler de tören alanında hazır bulundu.



Provayı takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, tören alanında inceleme yaptı.

Bu arada, Türkiye'nin dört bir yanından tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelen vatandaşlar da provayı ilgiyle izleyerek, askerlerle fotoğraf çektirdi.