Çanakkale'de 103 Yıl Önce Ölen Yakınının Mezarı Duygulandırdı

SİNAN BALCIKOCA - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'na gelen 67 yaşındaki Avustralyalı Wayne Connors, savaşta ölen bir yakınının mezarını görünce duygusal anlar yaşadı.

Tarihin en kanlı savaşlarına sahne olan yarımadaya Avustralya'dan 28 kişilik bir ekiple gelen Connors, tarihi yarımadada savaşın yaşandığı bölgeleri gezdi.

Anzak askerlerinin mezarlarını ziyaret eden Connors, bölgedeki rehberlerden de savaş hakkında bilgi edindi.

Connors, Anzak Koyu'nda Şarapnel Vadisi Mezarlığı'nı ziyareti sırasında, savaşta hayatını kaybeden yakın arkadaşının amcası Regenual Duke'nin mezarını görünce duygularına hakim olamadı.

Zaman zaman gözleri dolan Connors, savaşta hayatını kaybedenler için dua etti.

"Mezarı görünce çok duygulandım"

Wayne Connors, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Regenual Duke'nin savaşta Anzak Koyu'ndan karaya ilk çıkan askerlerden olduğunu anımsattı.

Duke'nin yaklaşık 10 gün savaştıktan sonra bir keskin nişancı tarafından başından vurularak hayatını kaybettiğini anlatan Connors, şunları söyledi:

"Duke'nin mezarını ziyaret ettim. Onun burada olduğunu biliyordum. Mezarlıkları ziyaret ederek, mezar taşlarında Duke'nin ismini aradım. Mezarı görünce çok duygulandım. Gelibolu gezisi bizim için çok anlamlı ve duygu dolu geçiyor. Burada bulunmaktan çok mutluyum."

"Türklerin bize karşı misafirperverliğinden memnunuz"

Connors, babasının da 2. Dünya Savaşı'nda görev aldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yazık ki eskiden dünyada olan savaşlardan kimse ders almadı. Şu an halen etrafımızda savaşlar var. Neden herkes barış içinde yaşamıyor. Her insanın çocuklarını yetiştirebileceği bir dünya istiyorum. Dünyadaki insanların huzur ve güven içinde yaşamasının tek yolu barıştan geçiyor. Türkiye'de ise çok mutluyuz. Türklerin bize karşı misafirperverliğinden çok memnunuz."