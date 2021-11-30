Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan bazı seferlere yeniden başlandı - Haberler
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Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan bazı seferlere yeniden başlandı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan bazı seferlere yeniden başlandı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan bazı feribot seferleri yeniden başladı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan bazı feribot seferleri yeniden başladı.

Bölgede fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından boğazda bazı güzergahlarda ara verilen feribot ulaşımına yönelik yeni karar alındı.

Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler yeniden başlatıldı.

Öte yandan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde ise hava koşulları nedeniyle zaman zaman aksama yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle durdurulan bazı seferlere yeniden başlandı

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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