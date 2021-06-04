Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Bademli açıklarında bugün saat 07.40'ta lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ekip gönderdi. Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İpek Yavaş/İHA)

Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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