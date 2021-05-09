Can dostların kısıtlamada mama kapları doluyor
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Can dostların kısıtlamada mama kapları doluyor

Can dostların kısıtlamada mama kapları doluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezefendi Belediyesi, korana virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma kısıtlamaları döneminde can dostları da unutmadı.

Merkezefendi Belediyesi, korana virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma kısıtlamaları döneminde can dostları da unutmadı.

Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü oluşturan kafe ve restoranların kapalı olması ve vatandaşların da sokağa çıkamaması nedeniyle gıda ihtiyacı karşılamakta güçlük çeken can dostların yardımına Merkezefendi Belediyesi yetişiyor. Merkezefendi Belediyesi Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'nde kullanılabilir atık gıdalardan üretilen mamalar, Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin birçok bölgesinde bulunan besleme noktalarına bırakılıyor. Her canın kendileri için önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, can dostları hiçbir şekilde yalnız bırakmadıklarını söyledi. Başkan Doğan, "Pandemi koşullarında besin bulmakta zorlanan can dostlarımızı, Merkezefendi Belediyesi Mama Üretim Tesislerinde atık gıdaların geri dönüşümüyle ürettiğimiz mamalarla düzenli olarak besliyoruz. Hemşehrilerimiz de sevimli dostlarımız için kapılarının önüne bir kap mama, bir kap su bırakarak, onlar için bir iyilik yapabilir. Merkezefendi'deki her cana, her canlıya büyük önem veriyor, bu doğrultuda çalışıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Can dostların kısıtlamada mama kapları doluyor
Can dostların kısıtlamada mama kapları doluyor
Can dostların kısıtlamada mama kapları doluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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