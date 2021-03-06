Camide vatandaşlara afet eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Camide vatandaşlara afet eğitimi

06.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:29
Camide vatandaşlara afet eğitimi

'Türkiye Afet Eğitim Yılı' faaliyetleri kapsamında, Sakarya'da vatandaşlara afet eğitimi verilmeye devam ediyor.

'Türkiye Afet Eğitim Yılı' faaliyetleri kapsamında, Sakarya'da vatandaşlara afet eğitimi verilmeye devam ediyor. Eğitimler kapsamında camilerde vatandaşlar bilinçlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmesi sonrasında seferberlik başlatan Sakarya Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD), 'Afet Farkındalık Eğitimleri'ne devam ediyor. Pandemi kuralları çerçevesinde, Sakarya geneline başlatılan eğitimlerde 300'e yakın AFAD eğitmeni yer alacak. 600 bin Sakaryalıya ulaşılması hedeflenen seferberlik kapsamında, 2021 yılında kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar başta olmak üzere tüm meslek gruplarına eğitim verilecek.

İl Müftülüğü ile yapılan protokol kapsamında, kent genelinde bulunan camilerde uzman eğitmenler tarafından vatandaşlara eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda Erenler ilçesi Hz Ömer Camii'nde Sakarya İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş tarafından cami cemaatine eğitim verildi. Eğitimlerde, evde, okulda ve iş yerlerinde afete karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. - SAKARYA

Camide vatandaşlara afet eğitimi
Camide vatandaşlara afet eğitimi
Camide vatandaşlara afet eğitimi
Camide vatandaşlara afet eğitimi
Camide vatandaşlara afet eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Camide vatandaşlara afet eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:35:37. #1.16#
title