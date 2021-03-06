Camide vatandaşlara afet eğitimi

'Türkiye Afet Eğitim Yılı' faaliyetleri kapsamında, Sakarya'da vatandaşlara afet eğitimi verilmeye devam ediyor. Eğitimler kapsamında camilerde vatandaşlar bilinçlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmesi sonrasında seferberlik başlatan Sakarya Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD), 'Afet Farkındalık Eğitimleri'ne devam ediyor. Pandemi kuralları çerçevesinde, Sakarya geneline başlatılan eğitimlerde 300'e yakın AFAD eğitmeni yer alacak. 600 bin Sakaryalıya ulaşılması hedeflenen seferberlik kapsamında, 2021 yılında kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar başta olmak üzere tüm meslek gruplarına eğitim verilecek.

İl Müftülüğü ile yapılan protokol kapsamında, kent genelinde bulunan camilerde uzman eğitmenler tarafından vatandaşlara eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda Erenler ilçesi Hz Ömer Camii'nde Sakarya İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş tarafından cami cemaatine eğitim verildi. Eğitimlerde, evde, okulda ve iş yerlerinde afete karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı