Camdan aşağı düştüğünü kimse fark etmedi
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Camdan aşağı düştüğünü kimse fark etmedi

Camdan aşağı düştüğünü kimse fark etmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te 4 katlı apartmanın son katındaki camdan beton zemine düşen 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ağır yalandı.

Karabük'te 4 katlı apartmanın son katındaki camdan beton zemine düşen 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ağır yalandı. Küçük kızın camdan düştüğünü fark etmeyen ailesi ise kızlarını site içerisinde ararken yerde kanlar içinde buldu.

Edilen bilgiye göre olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 70. Sokak'ta Derya Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın son katında oturan Suriyeli ailenin 4 yaşındaki kızları Fateih Dondous, camdan dışarı bakarken bir anda dengesini kaydederek beton zemine düştü. Kızlarını göremeyen baba evden çıkarak aramaya başladı. Sitede ve etrafında kızını arayan baba esnaflara kızını görüp görmediklerini sordu. Kızını aramaya devam eden baba apartmanın arka tarafında onun yerde kanlar içinde yattığını görünce yardım çığlıkları attı. Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan küçük kız 112 ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gözyaşları içindeki babayı ise polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Camdan aşağı düştüğünü kimse fark etmedi
Camdan aşağı düştüğünü kimse fark etmedi
Camdan aşağı düştüğünü kimse fark etmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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