Çaldıran Belediyesinden çiftçileri mercimek ve nohut tohumu desteği

Van'ın Çaldıran Belediyesi, 60 çiftçiye 6 ton nohut, 5 ton yeşil mercimek, 1 ton beyaz fasulye tohumu ve 5 ton gübre desteği verdi.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, 60 çiftçiye 6 ton nohut, 5 ton yeşil mercimek, 1 ton beyaz fasulye tohumu ve 5 ton gübre desteği verdi.

Ziraat Mühendisleri gözetiminde ekimi yapılan ürünler için belediye, çiftçilere çeşitli tarım aletleri ve makine desteğinde de bulundu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, ilçede çiftçilere katkı sunan projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlçede 60 çiftçinin kendilerine müracaat ettiğini belirten Ensari, "Her çiftçimize 10 dönümlük alanda ekilmek üzere mercimek, nohut ve fasulye tohumu desteğinde bulunduk. İlçemizde 600 dönümlük alanda ziraat mühendislerimizin gözetiminde ekimler yapılacak. Çiftçilere 12 ton tohum ve 5 ton gübre dağıttık. Çiftçimize sadece tohum ve gübre desteğinde bulunmadık. Ayrıca ekim esnasında kullanılacak olan tarım aletlerini de temin ettik. Belediye olarak ilçemizde ekilmedik tarım arazisi bırakmayacağız inşallah. Önümüzdeki yıl projemizi daha da büyüteceğiz." diye konuştu.

Tohum ve gübre desteği alan Adnan Demir de daha önce ilçe genelinde sadece buğday, arpa, yonca ve korunga ekimi yapıldığını hatırlattı.

Bu yıl Çaldıran Belediyesi destekleriyle nohut ve mercimek ekimine başladıklarını ifade eden Demir, "İlk defa topraklarımız nohut ve mercimekle tanıştı. İnşallah iyi bir hasılat alırız. Belediyemizin destekleriyle Çaldıran çiftçileri olarak ülkemizin ekonomisine katkı sunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca