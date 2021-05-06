Çaldıran Belediyesinden çiftçileri mercimek ve nohut tohumu desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaldıran Belediyesinden çiftçileri mercimek ve nohut tohumu desteği

Çaldıran Belediyesinden çiftçileri mercimek ve nohut tohumu desteği
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran Belediyesi, 60 çiftçiye 6 ton nohut, 5 ton yeşil mercimek, 1 ton beyaz fasulye tohumu ve 5 ton gübre desteği verdi.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, 60 çiftçiye 6 ton nohut, 5 ton yeşil mercimek, 1 ton beyaz fasulye tohumu ve 5 ton gübre desteği verdi.

Ziraat Mühendisleri gözetiminde ekimi yapılan ürünler için belediye, çiftçilere çeşitli tarım aletleri ve makine desteğinde de bulundu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, ilçede çiftçilere katkı sunan projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlçede 60 çiftçinin kendilerine müracaat ettiğini belirten Ensari, "Her çiftçimize 10 dönümlük alanda ekilmek üzere mercimek, nohut ve fasulye tohumu desteğinde bulunduk. İlçemizde 600 dönümlük alanda ziraat mühendislerimizin gözetiminde ekimler yapılacak. Çiftçilere 12 ton tohum ve 5 ton gübre dağıttık. Çiftçimize sadece tohum ve gübre desteğinde bulunmadık. Ayrıca ekim esnasında kullanılacak olan tarım aletlerini de temin ettik. Belediye olarak ilçemizde ekilmedik tarım arazisi bırakmayacağız inşallah. Önümüzdeki yıl projemizi daha da büyüteceğiz." diye konuştu.

Tohum ve gübre desteği alan Adnan Demir de daha önce ilçe genelinde sadece buğday, arpa, yonca ve korunga ekimi yapıldığını hatırlattı.

Bu yıl Çaldıran Belediyesi destekleriyle nohut ve mercimek ekimine başladıklarını ifade eden Demir, "İlk defa topraklarımız nohut ve mercimekle tanıştı. İnşallah iyi bir hasılat alırız. Belediyemizin destekleriyle Çaldıran çiftçileri olarak ülkemizin ekonomisine katkı sunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
ESENYURT'TA REHİN ALINDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI; 3 GÖZALTI
ESENYURT'TA REHİN ALINDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI; 3 GÖZALTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çaldıran Belediyesinden çiftçileri mercimek ve nohut tohumu desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:14:57. #1.16#

title