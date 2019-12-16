Çaldıkları motosikleti benzini bitince yaktılar

16.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:29

BURSA'da hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları motosikleti benzini bitince cadde ortasında ateşe verip kaçtı. Motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün gece İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Baykut Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, çaldıkları motosikletin seyir halindeyken benzini bitmesi sonucu motosikleti ateşe vererek kaçtı. Motosikletin alev alev yandığını görenler, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri motosikletteki yangını söndürürken, Emniyet ekipleri ise çalıntı motosikletin şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA