Çad'da Boko Haram saldırısında 12 asker ve çok sayıda sivil öldü
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Çad'da Boko Haram saldırısında 12 asker ve çok sayıda sivil öldü

Çad'da Boko Haram saldırısında 12 asker ve çok sayıda sivil öldü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Çad'da Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda 12 asker ile çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Çad'da Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda 12 asker ile çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililerden Muhammed Fadul Mackaye, AA muhabirine açıklamasında, Boko Haram militanlarının Çad Gölü Havzası'na yakın Litri bölgesindeki askeri kontrol noktasına saldırdığını, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle de çatışma çıktığını belirtti.

Açıklamada, 12 asker ile çok sayıda sivilin öldüğü çatışmada 30'dan fazla militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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