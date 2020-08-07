Buzdolabı satış rakamları: Yıllara göre buzdolabı satış fiyatları Beyaz eşya sektörü Türkiye ekonomisi açısından kritik öneme sahip noktadadır. Üretilen ürünlerin üçte ikilik kısmı ihraç ediliyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, yıllara göre buzdolabı üretim oranı nedir? Beyaz eşya üretim ve satış oranları...

Buzdolabı satış oranları 2017 yılında, önceki yıla göre yüzde 15,6 büyüyerek en fazla büyüyen grup halini almıştı. Beyaz eşya pazarı 2017 yılı itibariyle önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 14 büyüme yakaladı. Belirtilen oran önceki 5 yılın ortalaması üzerinde gerçekleşti.

BEYAZ EŞYA ÜRETİM VE SATIŞ ORANLARI

Türkiye'de satılan beyaz eşyaların yaklaşık yüzde 95'i burada üretiliyor, aynı zamanda 2018 yılında beyaz eşya ürünlerinin yüzde 75'e yakını da ihraç edildi.

Türkiye beyaz eşya üretimi, 2016'da yüzde 7'lik artış elde etti, sonra 2017'de de büyümeyi sürdürerek yüzde 8'lik artış gösterdi ve 28,4 milyon adede ulaştı. 2018 yılında ise sektör üretimi bir önceki seneye oranla yüzde 1'in altında arttı.

2019'un ilk sekiz ayında üretim %2 daralmıştır. Toplam satışların %70'ini ihracat satışları oluşturuyordu.

BUZDOLABI SATIŞ RAKAMLARI

2018 yılı Aralık ayında sektör ihracatında adet bazında yüzde 8'lik, yıl genelinde yüzde 6'lık bir artış kaydedildi. Satışlar ürünler bazında incelendiğinde buzdolabı, çamaşır makinası ve fırın gibi penetrasyonu yüksek ürünlerin pazar payı değişimlerinde fazla bir farklılık olmadığı gözlenirken, dondurucu ve kurutucu gibi penetrasyonu görece düşük olan ürünlerin toplam satışlar içerisindeki paylarında artış olduğu gözleniyor. Aynı zamanda, son 5 yılda en çok yıllık büyüme gösteren ürünlerin dondurucu ve kurutucudur.

2002'de buzdolabı satışları 1 milyon 88 bin, 2019'da bu rakam 2 milyon 486 bin adet. Çamaşır makinesine, 2002'de 824 bin adet, 2019'da ise bu rakam 2 milyon 20 bin adet.