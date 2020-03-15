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Dünya Sağlık Örgütü, Gökhan Özdemir, Türkiye, Spor

Buz Pateni Federasyonunda koronavirüs tedbirleri

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara verdi.

15.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:14
Buz Pateni Federasyonunda koronavirüs tedbirleri

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara verdi.

Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir, yayımladığı duyuruda, Dünya Sağlık Örgütü ile diğer sağlık kurumları tarafından doğrulanan ve neredeyse tüm dünyayı farklı oranlarda da olsa etkisi altına almaya devam eden koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Özdemir, duyurusunda şunları kaydetti:

"Ülke olarak seferber olduğumuz bu günlerde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak bağlı bulunduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığının telkin ve talimatları doğrultusunda, tüm spor camiasında olduğu gibi düzenlenmesi planlanan sportif faaliyetlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar durdurmuş bulunmaktayız. İnsan hayatındaki en kıymetli unsurun 'sağlık' olması nedeniyle tedbir amaçlı alınan her türlü önlemin Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnsan sağlığını tehdit eden koronavirüsün ülkemizde ve dünyadaki etkisinden en kısa sürede kurtulup, sportif faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimiz sağlıklı günler geçirmeyi temenni ederiz."

Öte yandan, federasyondan yapılan yazılı açıklamada da durdurulan sportif faaliyetlerin yanı sıra Ankara'da Çayyolu ve Bahçelievler buz pateni salonlarında yürütülen "Minik Patencim Olur musun?" projesi ile işletmesi federasyona ait ASKİ Buz Pateni Salonu'nda devam eden antrenmanların nisan ayı sonuna kadar iptal edildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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