Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu - Haberler
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Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu

Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu yeni yıla dakikalar kala, 2022'ye yakılan dev ateşin etrafında davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek girildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu yeni yıla dakikalar kala, 2022'ye yakılan dev ateşin etrafında davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek girildi. Havai fişek gösterisiyle gece aydınlandı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde yeni yıla coşkuyla girildi. Gül Restaurantın bahçesinde yakılan dev ateşin etrafında toplanan çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 2022'i karşıladı. Coşkunun zirve yaptığı anlarda saat 00: 00'ı gösterirken 10'dan geriye sayılarak 2022'ye havai fişek gösterisiyle renk katıldı.

Eksi 10 dereceyi bulan soğuk havada yakılan ateşle ısınan ve uzun süre halay çekerek eğlenen vatandaşlar, yeni yılda iyi dilek temennisinde bulundular.

Geçen yıl pandemi dolayısıyla yeni yılın sönük geçtiğini belirten vatandaşlar, "2021 hiç umulan bir yıl olmadı. 2022'den beklentilerimiz çok. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını arzu ediyoruz. Tüm halkımıza, devletimize yeni yıl güzellikler getirsin" ifadelerinde bulundular. - ERZİNCAN

Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu

Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu

Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu

Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu

Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu

Buz gibi havada ateş başında halaylı yeni yıl coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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