Büyükşehir, öğrencilere 300 adet bisiklet dağıttı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet etkinliği kapsamında öğrencilere 300 adet bisiklet dağıtıldı.

Masal Park içerisinde bulunan Mutlu Cafe önündeki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, farklı bakış açılarının bir topluma zenginlik kattığını belirterek, "Biz herhangi bir şehir ve ülke değiliz, bu yüzden bizim iddialarımız var. Bu iddiaları hayata geçirebilmek için önce çocuk, önce genç, önce insan demeniz gerekiyor. Genç bakış açısı ve gençlerin enerjisi büyük bir fırsat. Çok genç bir şehiriz, bu büyük bir fırsat. Genç dostu şehir olma üzerinde gençlere imkanlar ölçüsünde sunduğumuz fırsatları kalkınma hamlesine dönüştürebiliriz. Çocuklarımızı, gençlerimizi; fikren, bedenen ve ruhen dolayısıyla her yönde geleceğe hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'de bisiklet meselesinin çok önemli bir mesele olduğuna işaret eden Şahin, "Hollanda'da en büyük sorunun bisiklet kullanımı değil, bisiklet otoparkı olduğunu gördüm. Bisiklet otoparkı için projeler üretildiğini fark ettim. O kadar çok bisiklet kullanılıyor ki bisiklet otoparkına dönük yeni alanlar üretmeyi ihtiyaç haline getiriyor. Bisiklet kullanımı, hava kirliliğinin sınırda olduğu bu şehir için şart. Bisiklet yollarında bir başarı hikayesi var. Şehrin merkezinde şehrin yeni yapılan yollarında bisiklet yolları yapabilirsiniz bu önemlidir. Ancak, ulaşım master planı kapsamında şehrin ana damarında tek yönlü yollara geçerek, tek yönlü yollara da bisiklet yolları koyarak, bunu Gaziantep Üniversitesi hattına kadar güçlendirebilmek vizyon ve cesaret isteyen işidir. Çok kolay değil insanların yaşam şeklini değiştirmek. Bisiklet yollarını artırabilmek için bazı kararlar almalısınız. Şu anda yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bisiklet yolunu açıyoruz. Hayalim, bisiklet yollarında ve her yerde gençler bisikletle gezsin istiyorum. Bisiklet yolları yapmak önemli, asıl olan gençlerde zihinsel dönüşümü sağlamaktır. Ulaşımda bisikletin çok ciddi alternatif olmasını sağlamamız lazım" şeklinde konuştu.

Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Murat Tural, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Konseyi Gençlik Meclisi'nin gençlere yönelik projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri verildi.