Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor
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Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor

16.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:43
Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor. Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun Yolu üzerinde hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında bekleyen kurtarma araçları, yolda kalan, aracı arızalanan ya da kaza geçiren sürücülerin araçlarını sanayiye kadar götürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamalara imza atmayı sürdürüyor. Hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun Yolu üzerinde bulunan 4 kurtarma aracıyla araç kaza ve arızalarında sürücülere ücretsiz çekici hizmeti veriliyor. Haziran 2020 tarihinde başlatılan uygulamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ait 4 kurtarma aracı hafta içi her gün 4 farklı noktada nöbet tutarak sorun yaşayan sürücülerin araçlarını sanayiye kadar ücretsiz taşıyor. Yolda kalan ya da kaza geçiren vatandaşlar, Başkent 153'ü arayarak ücretsiz araç çekici hizmetinden yararlanabiliyor.

Oto kurtarıcı operatörü Mustafa Keleş, "4 ana arterde trafiğin yoğunlaşmaması için yolda arızalanan ya da kaza geçiren araçları ücretsiz çekerek istedikleri noktalara götürüyoruz" derken, sabah saatlerinde aracı arızalandığı için Başkent 153'ü aradığını anlatan Mustafa Güler adlı vatandaş, "Belediye yetkilileri kısa sürede gelerek aracımı çekmeme yardımcı oldu" dedi.

Yolda kalan araçlara yönelik başlatılan ücretsiz araç çekici hizmetinden haberdar olduklarını ve memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkentliler, Büyükşehir Belediyesinin hayatı kolaylaştıran hizmetlerini yakından takip ettiklerini ifade ettiler. - ANKARA

Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor
Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor
Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor
Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor
Büyükşehir'in ücretsiz araç çekici hizmeti devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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