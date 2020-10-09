Büyükşehir Efeler'de okulları dezenfekte ediyor
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Büyükşehir Efeler'de okulları dezenfekte ediyor

09.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:13
Büyükşehir Efeler'de okulları dezenfekte ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yüz yüze eğitim başlarken korona virüs salgınına karşı Efeler'de okulları dezenfekte ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yüz yüze eğitim başlarken korona virüs salgınına karşı Efeler'de okulları dezenfekte ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, talep eden tüm kamu kurumlarına destek verildiği gibi okulları da dezenfekte etmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.

Aydın il genelinde talep eden tüm kamu kurumlarında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler'de de okulları dezenfekte ediyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan dezenfeksiyon işlemiyle çocukların yüz yüze eğitim sürecini sorunsuz atlatması hedefleniyor.

Çocukların sağlığının korunması için titizlikle ve okullarda insan eli değen her yerin dezenfekte edildiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Ben de bir anne olarak anne-babaların çocuklarının üzerinde nasıl titrediklerini çok iyi biliyorum. Eğitim-öğretim yılı içerisinde okullarımızı düzenli olarak dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın sağlıklarının korunması en büyük önceliğimiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Büyükşehir Efeler'de okulları dezenfekte ediyor
Büyükşehir Efeler'de okulları dezenfekte ediyor
Büyükşehir Efeler'de okulları dezenfekte ediyor
Büyükşehir Efeler'de okulları dezenfekte ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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