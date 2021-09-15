Büyükşehir'den Bir Restorasyon Çalışması Daha 'Ağa Bahçesi Konağı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den Bir Restorasyon Çalışması Daha "Ağa Bahçesi Konağı"

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den Bir Restorasyon Çalışması Daha

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde Ağa Bahçesi Konağı'nın restorasyon çalışmalarını başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde Ağa Bahçesi Konağı'nın restorasyon çalışmalarını başlattı.

19. Yüzyıl sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen, Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken ve mülkiyeti 2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçen yapının restorasyon çalışmaları Eylül ayı içerisinde başladı.

Ağa Bahçesi Konağı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandığında Halk Evi olarak hizmet vermesi düşünülüyor. Konak'ın zemin katında kitaplık, toplantı ve sergi alanları, birinci katında ise derslikler bulunacak. Müştemilat yapısında çocuk kitaplığı, hamam, sergi alanı ve çay ocağı yer alan Konak'ın avlusunda da etkinlik alanı olacak.

Başkan Gürün; "Ağa Bahçesi Konağı zengin kültürel dokuya renk katacak"

Muğla genelinde tarihi yapıları gün yüzüne çıkardıklarını, bu yapıların geçmişle günümüz arasında köprü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ağa Bahçesi Konağı'nın restorasyonu tamamlandıktan sonra çok özel buluşmalara ev sahipliği yapacağını belirtti. Başkan Gürün; "Muğla ev sahipliği yaptığı kültürlerin izlerini coğrafyasında koruyarak yaşatan, mimarisi, sanatsal yapıları ile görülmesi gereken şehirlerimizden. Yerel yönetimler olarak görevde olduğumuz sürece tarihi yapılarımızı restorasyon çalışmaları ile kazanmayı, yeni kuşaklarla buluşturmayı görev edindik. O yüzden Muğla özgün mimarisini koruyan ve yaşatan ender illerimizdendir. Menteşe ilçemizde restorasyonuna başladığımız Ağa Bahçesi Konağı'da bu özgün mimari örneklerinden biri. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Ağa Bahçesi Konağı birçok kültürel, sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak ve kent merkezindeki zengin dokuya ayrı bir renk katacak. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş İbrahim Altay Devlet Bahçeli
Magazin Göksel Bensu Soral Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir'den Bir Restorasyon Çalışması Daha 'Ağa Bahçesi Konağı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:11:42. #1.17#